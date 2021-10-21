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Вакцинировался депутатской вакциной: нардепы рассказали, сделали ли прививки от COVID-19

Киев • УНН

 • 37209 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Подавляющее большинство народных депутатов заявили, что сделали прививки от коронавируса. Среди названных вакцин был Pfizer, Moderna, Covishield, а также "депутатская". УНН опросил народных избранников в кулуарах парламента.

Вакцинировался депутатской вакциной: нардепы рассказали, сделали ли прививки от COVID-19

Детали

Подавляющее большинство нардепов считают нужным вакцинироваться от коронавируса, и отмечают, что это ответственность каждого человека.

"Я вакцинировался вакциной Moderna. Я считаю, что это ответственность каждого из нас", - заявила народный депутат Ирина Верещук.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что был первым народным депутатом, который вакцинировался Covishield.

В то же время, народный депутат Сергей Рудык заявил, что привился "депутатской" вакциной.

Некоторые депутаты отмечали, что после прививки болели коронавирусом. Как заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, вакцинация от коронавируса не защищает на 100%, но болезнь переносится легче.

"Я болел, вакцинировался, потому что я считаю, что это не дает 100% (защиты - ред.) так, как говорят медики, но точно упрощает ход самой болезни", - добавил Качура.

В то же время некоторые парламентарии не поддерживают вакцинацию, и до сих пор не получили прививки.

Например, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что не вакцинировалась, поскольку после прививки необходимо взять три выходных дня, но количество работы не позволяет сделать прививку.

"Нет, пока не вакцинировалась. Поскольку надо работать, и нельзя взять три выходных дня. Поэтому надо выбрать такие дни, чтобы после этого была возможность полежать три дня дома", - добавила депутат.

В то же время народный депутат от "Оппозиционной платформы - при жизни" Илья Кива заявил, что не хочет делать прививки препаратом, который "до конца не изучен".

"Нет, я не вакцинировался, я не вижу достаточных обоснований пускать в свой организм до конца не исследованые медицинские препараты", - отметил Кива.

Добавим

Как стало ранее известно УНН из собственных источников, чтобы работать в парламенте депутатам, помощникам, журналистам и другим сотрудникам придется быть вакцинированными, или показывать ПЦР-тест или антиген-тест сделанный накануне посещения ВР, процедуру еще дорабатывают.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.

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