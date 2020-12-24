Вакцина від паніки: все, що ви боялися дізнатися про мутації коронавірусу і не тільки — в бліцінтерв'ю зі світовим експертом у сфері епідеміології

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Преса вибухнула страшними заголовками, уряди країн і ВООЗ оголосили екстрені наради, а градус паніки серед населення знову стрімко зріс. І хоча для будь-якого вірусу, як і для людини, природно змінюватися, виникло питання: наскільки привід для паніки обґрунтований? Тож УНН вирішив дізнатися це в бліцінтерв’ю професора, доктора медичних наук, міжнародного експерта у сфері охорони здоров’я й епідеміології, людини, яка пропрацювала багато років на керівних постах головних центрів суспільної охорони здоров’я СРСР і США, президента компанії DiaPrep System Inc. Михайла Фаворова.

Міжнародний експерт у сфері епідеміології також розповів УНН про те чи будуть працювати вакцини після мутації, чи збулося пророцтво Білла Гейтса з приводу вірусів, чи стануть безклітинні нашими найнебезпечнішими ворогами та чи зможе Україна експортувати власну вакцину.



— Всі у світі зараз стурбовані інформацією про мутації коронавірусу SARS-CoV-2. Але хіба мутація вірусів — це не природний процес?



Так, ви підмітили абсолютно справедливо. З огляду на те, що вірус SARS-CoV-2 не “людський”, а походить від тварин (від кажанів), то він має тільки часткову відповідність до людських рецепторів. Вірусні частинки, які мутують і будуть мутувати, мають перевагу в порівнянні з більш “старими” частинками, набуваючи близьку спорідненість з людськими білками. Тож мають еволюційну перевагу в інфікуванні людей. Тому процес адаптації вже йде з самого початку епідемії: ми знаємо про появу різноманітних замін в нуклеїнових послідовностях вірусних частинок. Але зараз виявлена нова заміна, яка викликала певне напруження у зв’язку з тим, що на думку Британських вчених даний генотип набагато заразніший. Це можливо, враховуючи, що спосіб проникнення вірусу в клітину йде через ACE2-рецептор. І нова мутація якраз прямо поруч з тією послідовністю, яка кодує проникнення в клітину через ACE2-рецептор. Цілком ймовірно, що коронавірус просто “вдосконалився”, став краще підходити до людини: вірусу стало легше проникати в клітку. І так — це природний процес.



— Нова мутація зробила коронавірус заразнішим?



Так, це показано. Я цілком довіряю фахівцям Великобританії, які провели ці дослідження. Подібні дослідження проводяться дуже ретельно. Вони виявили, що вірус, який має S: N501Y мутацію на 50-70% інфекційніший. Не дуже знаю, як вони це порахували, але це не важливо. Важливо, що він дійсно більш заразний у зв’язку з тим, що легше проникає в клітини людини. Це дає можливість вірусу швидше розмножуватися.

Чи дає це можливість легше поширюватись — так. Відповідно, цей вірус має еволюційну перевагу і дуже скоро в Великобританії, а потім у всьому іншому світі може статися заміна популяції вірусів COVID саме на цей штам вірусу, на цей генотип. Це буде результатом того, що він просто легше передається.

Даних на сьогодні, правда, мало, але про те, що цей вірус протікає важче, поки інформації немає. Тому спекулювати на цю тему не потрібно. Вірус більш заразний, і він уже насправді циркулює щонайменше з листопада.



Тому у мене викликає подив несподіване перекриття польотів літаків і пересування людей з Британії. Вірус два місяці циркулює, навіщо зараз це робити? По-моєму, виглядає як демонстрація якоїсь “діяльності”, тому що логіки немає. І ця думка підтверджена тим, що США не будуть закривати сполучення з Великобританією.



— Чи зберігають вакцини, які на цей час розроблені, свою ефективність при подібній мутації вірусу?



Так, зберігають. На сьогодні та мутація, яка сталася, не впливає на ділянки, закладені в основу кодування білків вакцин. Вакцина кодує білок, на нього виробляються антитіла: людина захищена. Так ось, ця мутація до тих білків, які закладені в вакцині, відношення не має. Тому що всі вакцини розраховані так, щоб використовувати консервативні ділянки. А консервативні ділянки змінюються надзвичайно рідко. І це буде взагалі великою подією, якщо ми знайдемо заміну в якійсь консервативній ділянці.

Хоча саме “S” білок, основа вакцин сьогоднішнього дня, легко змінюється в гіперваріабельній ділянці. Але поки можна сказати, що вакцина — сама по собі, заразність вірусу — сама по собі. Тобто ніяких наукових доказів на сьогодні, що вакцини можуть стати менш ефективними, немає.



— Чи траплялося подібні мутації в консервативній ділянці вірусу в світовій історії епідеміології?



Так, коли створюються вакцини, наприклад, від грипу або гепатиту B, ми завжди можемо очікувати, що через якийсь час в певному відсотку можуть статися заміни і в консервативних ділянках. Для грипу це частий процес, тому вакцини весь час нові, але для інших вірусів така подія рідкість. До того ж вакцини не робляться на основі однієї ділянки. Тому навіть якщо в одному відбудеться заміна — антитіла, припустимо, почнуть якось не дуже добре блокувати, то там же кілька ділянок. Але очікувати, що в якомусь найближчому майбутньому ми з вами знайдемо мутацію, на яку вакцина не діятиме, я б не став.

Наприклад, відомо, що є так званий “слизький” штам при гепатиті B. Але його знайдуть то в Африці у двох хворих, то ще десь. Це явище рідкісне, хоч і існує. Тому, як я говорив, це скоріше предмет для невротизації населення, ніж для реального занепокоєння у сфері охорони здоров’я.



Тож можна зробити висновок, що вакцина, розроблена в Україні, також зберігає ефективність при мутації коронавірусу?



Так, вона абсолютно не містить цієї ділянки. Українська вакцина побудована на дещо іншому принципі. Ті антигени, які в неї включені, утворюють дуже надійну структуру, тобто частку, якої немає в інших вакцин: там просто білки, а не кулясті скупчення, як в українській вакцині. Основу її становить якраз консервативні ділянки, тому що ця вакцина побудована на тому білку, який є для вірусу найголовнішим. Він, як материнські руки, тримає в собі нуклеїнові кислоти. Тому він ніяк не може змінюватися. Якщо він зміниться — нуклеїнова кислота не зможе функціонувати.

Тому, з точки зору існуючих і відомих на сьогодні мутацій коронавірусу, до української вакцини це не має ніякого відношення.



— А як зараз йдуть справи з нашим українським кандидатом у вакцини? На якій стадії знаходиться розробка?

Особливо ніяк. Зрозумійте, моя сфера — епідеміологія: розв’язання питань можливої ефективності вакцини після проведення заходів з перевірки її дії та появи антитіл. Запропонована вакцина в Україні дає чудову відповідь антитіл, не тільки відповідний, а, можливо, і перевершує інші розроблені вакцини. Ці антитіла є нейтралізувальними, вірус гине, не в змозі розмножуватися. Наявність нейтралізувальних антитіл у людей буде захищати їх від інфекції.

Ми свою справу зробили. Українські вчені, винахідники, розробники, молекулярні біологи, які й створили ці білки, все зробили. Я був головним науковим консультантом.

Потім були важливі зустрічі: кілька з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, і навіть з президентом Володимиром Зеленським. Всі підтримують, всі за. А ми як і раніше не перейшли до головного питання — питання виробництва. Тому що виробництво, яке в Україні є, цілком відповідає міжнародним стандартам виробництва, і ми знаходимося з ними в повному взаєморозумінні. Але, на жаль, без фінансування така робота не йде.

Ви знаєте, у всіх країнах були створені спеціальні структури, фонди взаємовідносин підприємств з урядом. Адже це дуже важливе питання: без фінансування і без підтримки уряду наступний крок неможливий. Тож питання про клінічні випробування стоїть таким чином: потрібно мати виробництво, і воно повинно відповідати міжнародному стандарту. Після того, як безпечна стерильна і передбачувано ефективна вакцина буде готова вже в вигляді лікарської форми, тоді можна буде приступити до клінічних випробувань. Більше мені вам сказати нічого.

Міністерство охорони здоров’я і міністр Степанов роблять в цілому дуже багато, щоб підтримати цю тему, але це не просто, адже підключається маса людей з Офісу прем’єр-міністра, Мінекономіки, Міністерства фінансів тощо. Не знаю, хто конкретно цим займається, але це не просто, це треба все узгоджувати, організувати. А ще ж вакцина не обов’язково є головним питанням для тих структур, які повинні цим займатися. Таким чином ми, розробники, поки в стані очікування.

Крім того, закуповувати вакцини за кордоном досить вигідний бізнес для перекупників, тому є певний спротив. А опиратися виробництву вакцин просто.



— ЗМІ й експерти підрахували, що Україна отримає не більше 2 млн доз вакцин в перший час? Чому так мало?



Зрозумійте, навіть якщо країни можуть виробити 30 млн доз на рік в Америці, в цій країна-то 300 млн осіб. І, звичайно, політика вакцинації в Америці дуже важлива: прищеплювати всіх, хворів чи ні — не важливо. У низці випадків антитіла виробляються недостатньо, значить вакцинувати треба всіх, навіть тих, у кого є антитіла слабкі. Таким чином, звичайно, важко очікувати, що компанії-виробники не будуть перш за все задовольняти потреби власної країни.

Звичайно, з часом будь-яких вакцин стане більше, їх можна буде отримати за системою міжнародної кооперації. Але, з іншого боку, дуже мало країн має етап розробки, близький до українського кандидата в вакцини. Всім ще досить далеко до завершення того етапу, який був уже з українською вакциною пройдений. Навіть якщо вакцина буде готова через 8-12 місяців в Україні від моменту фінансування, то все одно буде багато споживачів, і ця вакцина має перспективи стати важливою експортною складовою для країни.

Але ось тут у нас є певний розрив у розумінні між експертами з вакцини й експертами з економіки.



— Тобто чим сподіватися на країн-партнерів, вигідніше терміново взятися за фінансування і виробництво своєї?



Зрозумійте, надія на країн-партнерів з одного боку — це нормально. Але ось Білорусь, Казахстан днями оголосили, що починають робити свою вакцину. Якісь країни починають відкривати виробництво для вже розроблених вакцин. Тобто кожна країна розв’язує питання самостійно і у своєму напрямку.

Звичайно, краще мати українську вакцину, розроблену українськими вченими та фахівцями. Це дало б престижну позицію у світі охорони здоров’я, молекулярної біології, біотехнології в цілому, тим більше, що основа для цього є. Це не з “нуля” починати.



— Ще у 2015 році Білл Гейтс під час своєї презентації назвав ворогом номер один для людства — віруси. І передбачив, що система охорони здоров’я всього світу не готова до несподіваної пандемії. Ви згодні з ним?

Так, розумію на чому він будував свої припущення. Подивіться, у нас у 2003 році був SARS, потім буквально протягом 7 років з’явився MERS — важкий синдром, вірус, що передається від верблюдів. Летальність була 30%, кожна третя людина гинула. Тому з Біллом Гейтсом я згоден. Дуже зросла кількість населення, людство технологічно стало набагато більше впливати на навколишнє середовище. Люди стали приходити в ті місця, де їх раніше не було, стали залазити в печери, куди ніколи не ходили, в пустелі, де раніше нога не ступала. А будь-яка поява нової хвороби — це завжди зміна навколишнього середовища через взаємодію людини та природи. Тому Гейтс має рацію, називаючи саме віруси першочерговим ворогом людства. Багато в чому це пов’язано з тим, що віруси як і раніше зберігають генетичні механізми переходу від одного виду на інший. Наприклад, кажани легко “діляться” своїми вірусами.

І так, система охорони здоров’я всього світу не готова до пандемії. Північна Італія, наприклад, була в колапсі. У них не було ліжок для тих, хто задихався, не було апаратів штучного дихання, щоб підтримати дихання людини. А якщо людина не дихає, вона помирає. І це катастрофа.

Система охорони здоров’я всього світу не була готова до пандемії, тому що ми не можемо бути готові до того, чого немає. Ось зараз ми маємо респіраторну інфекцію. Але кожен раз, коли нова інфекція з’являється з іншим механізмом передачі — це завжди несподіванка.

Варто сказати, що Україна пройшла епідемію досить пристойно, і ми маємо докази, що пік захворювань в країні минув. Це не означає, що в містах не буде захворюваності. Але на рівні країни Україна пройшла досить пристойно пік пандемії. Набагато краще, ніж багато країн у світі. Треба буде зробити порівняльний аналіз до літа, винести уроки, так би мовити, а то дуже багато нерозумних, безпідставних думок публікується. Ось подивіться, яка чітка і ясна картина динаміки епідемії в Україні на графіках —

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/



Зараз передрікають, що постійна поява нових вірусів стане для нас новою реальністю?



Так! Для людського виду однозначно. Але вони не з’являються частіше, ніж раз на десятиліття. З іншого боку, так — кожне десятиліття дає нам крок в технологіях. Ми можемо пересуватися в ті місця, де ми ніколи не були та, відповідно, отримувати нові патогени. Якщо ви впливаєте на планету, будьте впевнені, що планета буде впливати у відповідь!