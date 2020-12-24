Вакцина от паники: все, что вы боялись узнать о мутации коронавируса и не только – в блиц-интервью с мировым экспертов в сфере эпидемиологии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пресса разразилась пугающими заголовками, правительства стран и ВООЗ огласили экстренные совещания, а градус паники среди населения снова стремительно возрос. И хотя для любого вируса, как и для человека, естественно меняться, возник вопрос: насколько этот повод для паники и возникшей шумихи серьезен?

Поэтому УНН решил узнать это в блиц-интервью профессора, доктора медицинских наук, международного эксперта в сфере здравоохранения и эпидемиологии, человека, проработавшего многие годы на руководящих постах главных центров общественного здравоохранения СССР и США, президента компании DiaPrep System Inc. Михаила Фаворова.

Международный эксперт в сфере эпидемиологии также рассказал УНН о том, будут ли работать вакцины после мутации, сбылось ли пророчество Билла Гейтса по поводу вирусов, станут ли бесклеточные нашими злейшими врагами и сможет ли Украина экспортировать собственную вакцину.

- Все в мире сейчас озабочены информацией о мутации коронавируса SARS-CoV-2. Но разве мутация вирусов – это не естественный процесс?

Да, вы заметили совершенно справедливо. Учитывая, что вирус SARS-CoV-2 не "человеческий", а происходит от животных (от летучих мышей), то он имеет только частичное соответствие с человеческими рецепторами. Вирусные частицы, которые мутируют и будут мутировать, имеют преимущество в сравнении с более «старыми» частицами, приобретая близкое родство с человеческими белками, и имеют эволюционное преимущество в инфицировании людей. Поэтому процесс адаптации уже идет с самого начала эпидемии: мы знаем о появлении всевозможных замен в нуклеиновых последовательностях вирусных частиц. Но сейчас обнаружена новая замена, которая вызвала определенное напряжение в связи с тем, что по мнению Британских ученых данный генотип гораздо заразнее.

Это возможно, учитывая, что способ проникновения вируса в клетку идет через ACE2-рецептор. И новая мутация как раз прямо рядом с той последовательностью, которая кодирует проникновение в клетку через ACE2-рецептор. Вполне вероятно, что коронавирус просто «усовершенствовался», стал лучше подходить к человеку: вирусу стало легче проникать в клетку. И да – это естественный процесс.

- Новая мутация сделала коронавирус заразнее?

Да, это показано. Я вполне доверяю специалистам Великобритании, которые провели данные исследования. Подобные исследования проводятся очень тщательно. Они выявили, что вирус имеющий S: N501Y мутацию на 50- 70% более инфекционный. Не очень знаю, как они это считали, но это не важно. Важно, что он действительно более заразный в связи с тем, что он легче проникает в клетки человека.

Это дает возможность вирусу быстрее размножаться. Дает ли это возможность легче распространятся – да. Соответственно, этот вирус имеет эволюционное преимущество и очень скоро в Великобритании и потом во всем ином мире может произойти замена популяции вирусов COVID именно на этот штамм вируса, на этот генотип. Это будет результатом того, что он просто легче передается.

Данных на сегодняшний день, правда, мало, но о том, что этот вирус протекает тяжелее, пока информации нет. Поэтому спекулировать на эту тему не нужно.

Вирус более заразный, и он уже на самом деле циркулирует по крайней мере с ноября. Поэтому у меня вызывает недоумение неожиданное перекрытие полетов самолетов и передвижения людей из Британии. Вирус два месяца циркулирует, зачем сейчас это делать? Уже это, по-моему, выглядит как демонстрация некой "деятельности", потому что логики не имеет. И это мнение подтверждено тем, что США не будут закрывать сообщение с Великобританией.

- Сохраняет ли вакцины, которые уже разработаны свою эффективность при подобной мутации вируса?

Да, сохраняют. На сегодня та мутация, которая произошла, не затрагивает участки, заложенные в основу кодирования белков вакцин. Вакцина кодирует белок, на него вырабатываются антитела: человек защищен. Так вот, эта мутация к тем белкам, которые заложены в вакцине, отношения не имеет. Потому что все вакцины рассчитаны так, чтобы использовать консервативные участки. А консервативные участки меняются исключительно редко. И это будет вообще большим событием, если мы найдем замену в каком-нибудь консервативном участке. Хотя именно «S» белок, основа вакцин сегодняшнего дня, легко меняется в гипервариабельном участке. Но пока можно сказать, что вакцина – сама по себе, заразность вируса – сама по себе. То есть никаких научных доказательств на сегодня, что вакцины могут стать менее эффективными, нет.

- Случалось ли подобные мутации в консервативном участке вируса в мировой истории эпидемиологии?

Да, когда создаются вакцины, например, от гриппа или гепатита B, мы всегда можем ожидать, что через какое-то время в определенном проценте могут произойти замены и в консервативных участках. Для гриппа это частый процесс, потому вакцины всё время новые, но для других вирусов такое событие редкость. К тому же вакцины не делаются на основе одного участка. Поэтому даже если в одном произойдет замена – антитела, допустим, начнут как-то не очень хорошо блокировать, то там же несколько участков. Но ожидать, что в каком-то обозримом будущем мы с вами найдем мутацию, которая будет предотвращать действие вакцины, я бы не стал.

Например, известно, что есть так называемый ускользающий штамм при гепатите В. Но его найдут то в Африке у двух больных, еще где-то. Это существующее, но очень редкое явление. Поэтому, как я говорил, это скорее предмет для невротизации населения, чем для реальных опасений в области общественного здравоохранения.

- Сохраняет ли вакцина, разработанная в Украине, эффективность при мутации коронавируса?

Да, она совершенно не содержит этого участка. Украинская вакцина построена на несколько другом принципе. Те антигены, которые в нее включены, образуют очень надежную структуру, то есть частицу, которой нет у других вакцин: там просто белки, не шарообразные скопления, как в украинской вакцине. Основу ее составляет как раз консервативные участки, потому что эта вакцина построена на том белке, который является для вируса самым главным. Он, как материнские руки, держит в себе нуклеиновую кислоту. Поэтому он никак не может меняться. Если он поменяется – нуклеиновая кислота не сможет функционировать. Поэтому, с точки зрения существующих и известных на сегодняшний день мутаций коронавируса, к украинской вакцине это не имеет никакого отношения.

- А как сейчас обстоят дела с нашим украинским кандидатом в вакцины? На какой стадии находится разработка?

Особенно никак. Поймите, моя область – эпидемиология: решение вопросов возможной эффективности вакцины после проведения мероприятий по проверке ее действия и появления антител. Предложенная вакцина в Украине дает замечательный ответ антител, не только соответствующий, а, возможно, и превосходящий другие существующие вакцины. Эти антитела являются нейтрализующими, вирус гибнет, не в состоянии размножаться. Наличие нейтрализующих антител у людей будет защищать их от инфекции.

Мы свое дело сделали. Украинские ученые, изобретатели, разработчики, молекулярные биологи, которые и создали эти белки, все сделали. Я был главным научным консультантом.

Потом были важные встречи: несколько с министром здравоохранения Максимом Степановым, и даже с президентом Владимиром Зеленским. Все поддерживают, все за. И мы по-прежнему не перешли к главному вопросу – вопросу производства. Потому что производство, которое в Украине есть, вполне соответствует международным стандартам производства, и мы находимся с ними в полном взаимопонимании. Но, к сожалению, без финансирования такая работа не идет. Вы знаете, во всех странах были созданы специальные структуры, фонд взаимоотношений компаний с правительством. Ведь это очень важный вопрос: без финансирования и без поддержки правительства следующий шаг невозможен.

Таким образом вопрос о клинических испытаниях стоит следующим образом: нужно иметь производство, и оно должно соответствовать международному стандарту. После того, как безопасная стерильная и предполагаемо эффективная вакцина будет готова уже в виде лекарственной формы, тогда можно будет приступить к клиническим испытаниям. Больше этого мне вам сказать нечего.

Министерство здравоохранения и министр делают в общем очень многое, чтобы поддержать эту тему, но это не просто, ведь подключается масса людей из Офиса премьер-министра, Минэкономики, Министерства финансов и прочее. Не знаю, кто конкретно этим занимается, но это не просто, это надо все согласовывать, организовать. А это ведь вакцина необязательно является главным вопросом для тех структур, которые должны этим заниматься. Таким образом мы, разработчики, пока в состоянии ожидания. Кроме того, закупать вакцины за рубежом довольно выгодный бизнес для перекупщиков, потому есть определенное сопротивление. А сопротивляться производству вакцин просто.

- СМИ и эксперты подсчитали, что Украина получит не более 2 млн доз вакцин в первое время? Почему так мало?

Поймите, даже если страны могут произвести 30 млн доз в год в Америке, страна-то 300 млн человек. И, конечно, политика вакцинирования в Америке очень важна: прививать всех, болел или нет – не важно. В ряде случаев антитела вырабатываются недостаточно, значит вакцинировать надо всех, даже тех, у кого есть антитела слабые. Таким образом, конечно, трудно ожидать, что компании-производители не будут прежде всего удовлетворять нужды собственной страны. Конечно, со временем любых вакцин станет больше, их можно будет получить по системе международной кооперации. Но, с другой стороны, очень мало стран имеет состояние, близкое к украинскому кандидату в вакцины. Всем еще достаточно далеко до завершения того этапа, который был уже с украинской вакциной пройден. Даже если вакцина будет готова через 8-12 месяцев в Украине от момента финансирования, то все равно будет много потребителей, и эта вакцина имеет перспективы стать важной экспортной составляющей для страны. Но вот тут как бы у нас есть некоторый разрыв в понимании между экспертами по вакцине и экспертами по экономике.

- То есть чем уповать на стран-партнеров, выгоднее срочно взяться за финансирование и производство своей?

Поймите, упование на стран-партнеров с одной стороны — это нормально. Но вот Беларусь, Казахстан на днях объявили, что начинают делать свою вакцину. Какие-то страны начинают открывать производство для уже существующих вакцин. То есть каждая страна решает вопрос самостоятельно и в своем направлении. Конечно, лучше иметь украинскую вакцину, разработанную украинскими учеными и специалистами. Это дало бы престижную позицию в мире общественного здравоохранения, молекулярной биологии, биотехнологии в целом, тем более что основа для этого есть. Это не с «нуля» начинать.

- Еще в 2015 году Билл Гейтс во время своей презентации назвал врагом номер один для человечества – вирусы. И предсказал, что система здравоохранения всего мира не готова к неожиданной пандемии. Вы согласны с этим?

Да, понимаю на чем он строил свои предположения. Посмотрите, у нас в 2003 году был SARS, потом буквально в течение 7 лет появился MERS – тяжелый синдром, вирус, передающийся от верблюдов. Летальность была 30%, каждый третий человек погибал. Поэтому с Биллом Гейтсом я согласен. Очень выросло число населения, человечество технологически стало гораздо больше влиять на окружающую среду. Люди стали приходить в те места, где их ранее не было, стали залезать в пещеры, куда никогда не ходили, стали оказываться в каких-то участках пустыни, где раньше нога не ступала. А любое появление новой болезни – это всегда изменение окружающей среды из-за взаимодействия человека и природы. Поэтому Гейтс прав, что называет именно вирусы первоочередным врагом человечества. Во многом это связано с тем, что вирусы по-прежнему сохраняют генетические механизмы перехода от одного вида на другой. Например, летучие мыши легко «делятся» своими вирусами.

И да, система здравоохранения всего мира не готова к пандемии. Северная Италия, например, была в коллапсе. У них не было коек для тех, кто задыхался, не было аппаратов искусственного дыхания, чтобы поддержать дыхание человека. А если человек не дышит, он умирает. И это катастрофа.

Система здравоохранения всего мира не была готова к пандемии, потому что мы не можете быть готовы к тому, чего нет. Вот сейчас мы имеем респираторную инфекцию. Но каждый раз, когда новая инфекция появляется с другим механизмом передачи — это всегда неожиданность.

Надо сказать, что Украина прошла эпидемию довольно прилично, и мы имеем доказательства, что пик в стране пройден. Это не значит, что в городах не будет заболеваемости. Но на уровне страны Украина прошла достаточно прилично пик пандемии. Гораздо лучше, чем многие другие страны в мире. Надо будет сделать сравнительный анализ к лету, извлечь уроки, так сказать, а то очень много безграмотных, безосновательных мнений публикуется.

Вот посмотрите, какая четкая и ясная картина динамики эпидемии в Украине –

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

- Сейчас говорят, что постоянное появление новых вирусов станет для нас новой реальностью?

Да! Для человеческого вида однозначно. Но они не появляются чаще, чем раз в десятилетие. С другой стороны, да – каждое десятилетие дает нам шаг в технологиях. Мы можем передвигаться в те места, где мы никогда не были и, соответственно, получать новые патогены. Если вы влияете на планету, будьте уверены, планета будет влиять в ответ!