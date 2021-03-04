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Вакцина від COVID-19 коштуватиме стільки ж, скільки від грипу - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14229 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Вакцина від COVID-19 може продаватися в комерційних установах України за ціною порівняною з вартістю вакцини від грипу. Про це заявив під час пресконференції прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Зараз ціна вакцини у виробника коливається від 15 дол. до 20 дол. Йдуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від COVID-19 буде в цих самих межах”, — розповів Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що уряд може прийняти рішення про передачі вакцин від COVID-19 приватним клінікам у разі їхнього надлишку.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні комерційна вакцина від COVID-19 з’явиться в продажу не раніше літа.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я зобов’язало області забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників та цін на вакцини від COVID-19 на вимогу закупівельної організації Crown Agents.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

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