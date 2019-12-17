ВАКС залишив у силі обов’язок носити електронний браслет Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд залишив у силі рішення про зобов’язання носити електронний браслет колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Суд залишив в силі рішення носити електронний браслет", - сказала Постолюк.
Також Постолюк зазначила, що захист клопотав про скасування обов'язку носити електронний браслет Микитасю.
Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.
Як повідомлялося раніше в УНН, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.