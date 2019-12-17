ВАКС оставил в силе обязанность носить электронный браслет Микитасю

"Суд оставил в силе решение носить электронный браслет", - сказала Постолюк.

Также Постолюк отметила, что защита ходатайствовал об отмене обязанности носить электронный браслет Микитасю.

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Как сообщалось ранее в УНН, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.