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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 55018 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105392 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138854 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143267 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 116156 просмотра

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ВАКС оставил в силе обязанность носить электронный браслет Микитасю

ВАКС оставил в силе обязанность носить электронный браслет Микитасю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил в силе решение об обязательстве носить электронный браслет бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Суд оставил в силе решение носить электронный браслет", - сказала Постолюк.

Также Постолюк отметила, что защита ходатайствовал об отмене обязанности носить электронный браслет Микитасю.

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Как сообщалось ранее в УНН, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.

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