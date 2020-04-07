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ВАКС залишив під цілодобовим домашнім арештом "помічника" ексзаступника МТОТ Гримчака

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Ігорю Овдієнку, який є "помічником" ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Підозрюваному продовжено строк дії обов’язків на два місяці, тобто до 9 червня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Також підозрюваний зобов’язаний цілодобово не залишати місце постійного проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання "певних послуг". Також у справі завершено досудове розслідування із кваліфікацією "шахрайство та підбурювання до надання неправомірної вигоди".

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