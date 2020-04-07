ВАКС оставил под круглосуточным домашним арестом "помощника" экс-заместителя МТОТ Грымчака
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Игорю Овдиенко, который является "помощником" экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Подозреваемому продлен срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 9 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Также подозреваемый обязан сутками не покидать место постоянного жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; прибывать к детективу, прокурору или в суд за каждым их вызовом и требованием; не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы; воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу.
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление "определенных услуг". Также по делу завершено досудебное расследование с квалификацией "мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды".