ВАКС оставил под круглосуточным домашним арестом "помощника" экс-заместителя МТОТ Грымчака

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92694 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101967 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104080 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111439 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100286 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104870 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106557 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ВАКС оставил под круглосуточным домашним арестом "помощника" экс-заместителя МТОТ Грымчака

ВАКС оставил под круглосуточным домашним арестом "помощника" экс-заместителя МТОТ Грымчака

Киев  •  УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Игорю Овдиенко, который является "помощником" экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Подозреваемому продлен срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 9 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также подозреваемый обязан сутками не покидать место постоянного жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; прибывать к детективу, прокурору или в суд за каждым их вызовом и требованием; не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы; воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление "определенных услуг". Также по делу завершено досудебное расследование с квалификацией "мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды".

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