ВАКС закрив справу проти нардепа Волинця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням у недостовірному декларуванні проти народного депутата Михайла Волинця у зв’язку з закінченням строків давності, повідомляє УНН з плосиланням на дані ВАКС.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Михайла Волинця.
Деталі
"Депутата звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України", - сказано у повідомленні.
Вказана справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, із 30 січня 2023 року обвинувачений перебував на лікуванні. Річну декларацію подано 26 березня 2021 року. В пресслужбі зауважили, що строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, становить два роки.
Доповнення
Народного депутата обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд протягом семи днів з дня її оголошення.
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