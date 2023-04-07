ВАКС закрыл дело против нардепа Волынца

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Михаиле Волынце.

Детали

"Депутат освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Уголовное производство закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Указанное дело поступило в суд 9 декабря 2022 года, с 30 января 2023 года обвиняемый находился на лечении. Годовая декларация подана 26 марта 2021 года. В пресс-службе отметили, что срок давности совершения уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы, составляет два года.

Дополнение

Народного депутата обвиняли в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в течение семи дней со дня его оглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова