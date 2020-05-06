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ВАКС відпустив під цілодобовий домашній арешт виконуючого обов’язки одного з райсудів Львівщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт виконуючого обов’язки голови Турківського районного суду Львівської області, який підозрюється в отриманні 500 доларів хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

ВАКС відпустив під цілодобовий домашній арешт виконуючого обов’язки одного з райсудів Львівщини

“Сьогодні, 6 травня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в.о. голови Турківського районного суду Львівської області, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із Турківського району Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю. Строк дії обов’язків — до 2 червня 2020 року включно.

“За версією слідства, суддя просив та отримав від особи неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення”, — зазначається в повідомленні.

Як нагадує ВАКС, підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

“Так, у Вищому антикорупційному суді триває судовий розгляд за обвинуваченням зазначеного судді у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Рішенням Вищої ради правосуддя вказану особу було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, — повідомляє ВАКС.

Нагадаємо, 3 березня виконувачу обов’язків голови одного з районних судів Львівської області повідомлено про підозру в одержанні хабаря.

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