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ВАКС отпустил под круглосуточный домашний арест исполняющего обязанности одного из райсудов Львовской области

Киев • УНН

 • 11212 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест исполняющего обязанности председателя Турковского районного суда Львовской области, который подозревается в получении 500 долларов взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

ВАКС отпустил под круглосуточный домашний арест исполняющего обязанности одного из райсудов Львовской области

“Сегодня, 6 мая, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и.о. председателя Турковского районного суда Львовской области, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; не отлучаться с Турковского района Львовской области без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; носить электронное средство контроля. Срок действия обязанностей — до 2 июня 2020 включительно.

“По версии следствия, судья просил и получил от лица неправомерную выгоду в размере 500 долларов США за закрытие производства по делу об административном правонарушении”, — отмечается в сообщении.

Как напоминает ВАКС, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

“Так, в Высшем антикоррупционном суде продолжается судебное разбирательство по обвинению указанного судьи в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решением Высшего совета правосудия указанное лицо было временно отстраненно от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности”, — сообщает ВАКС.

Напомним, 3 марта исполняющему обязанности председателя одного из районных судов Львовской области сообщено о подозрении в получении взятки.

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