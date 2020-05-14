ВАКС відпустив під цілодобовий домашній арешт Микитася

“ВАКС застосував до підозрюваного цілодобовий домашній арешт на два місяці”, — повідомили в пресслужбі.

Також на підозрюваного покладені додаткові обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн гривень застави експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.