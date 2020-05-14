ВАКС отпустил под круглосуточный домашний арест Микитась

“ВАКС применил к подозреваемому круглосуточный домашний арест на два месяца”, — сообщили в пресс-службе.

Также на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в Национальное антикоррупционное бюро Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронное средство контроля.

Напомним, в Высший антикоррупционного суда подано ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога экс-президенту “Укрбуда” Максиму Микитасю.

Как сообщалось, експрезидента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.