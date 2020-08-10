ВАКС відклав розгляд справи Насалика через неявку прокурора та захисника
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи стосовно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який "забув" задекларувати понад 1,2 млн доларів, через неявку прокурора та захисника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Повідомляється, що на судове засідання з’явився лише обвинувачений. Прокурор та захисник надали суду відповідні клопотання про неявку на судове засідання через перебування у відпустках.
"Колегія суддів ВАКС відклала розгляд справи на завчасно визначену та узгоджену зі сторонами дату та час. Наступне судове засідання призначене на 14 серпня 2020 року о 14:00", - йдеться в повідомленні.
Також судді постановили звернутися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Центру вторинної безоплатної правової допомоги щодо забезпечення належної участі прокурора та захисника в судовій справі.
Як повідомлялося, ВАКС відмовив у проведенні повторної експертизи у справі Насалика.
Нагадаємо, 9 липня 2019 року за погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.
Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.
Нагадаємо, у серпні було завершено розслідування у справі Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів.