ВАКС отложил рассмотрение дела Насалика из-за неявки прокурора и защитника

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89264 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103122 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128594 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108377 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128561 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102285 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101516 просмотра

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ВАКС отложил рассмотрение дела Насалика из-за неявки прокурора и защитника

ВАКС отложил рассмотрение дела Насалика из-за неявки прокурора и защитника

Киев  •  УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который "забыл" задекларировать более 1,2 млн долларов, из-за неявки прокурора и защитника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ВАКС.

Сообщается, что на судебное заседание явился только обвиняемый. Прокурор и защитник предоставили суду соответствующие ходатайства о неявке на судебное заседание из-за нахождения в отпусках.

"Коллегия судей ВАКС отложила рассмотрение дела на заранее определенную и согласованную со сторонами дату и время. Следующее судебное заседание назначено на 14 августа 2020 года в 14:00", - говорится в сообщении.

Также судьи постановили обратиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Центр вторичной правовой помощи относительно обеспечения надлежащего участия прокурора и защитника в судебном деле.

Как сообщалось, ВАКС отказал в проведении повторной экспертизы по делу Насалика.

Напомним, 9 июля 2019 года по согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Напомним, в августе было завершено расследование по делу Насалика, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов.

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