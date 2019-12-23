ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід ексзаступниці голови ДМС Пімаховій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу експершій заступниці голови Державної міграційної служби (ДМС) України Діні Пімаховій. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.
"Сьогодні о 17:10 суд розгляне клопотання", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, експершій заступниці голови ДМС України Діні Пімаховій повідомлено про підозру.
Як повідомлялося раніше, Пімахову підозрюють в організації оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому, як вказали правоохоронці, службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів, яку в подальшому одержала.