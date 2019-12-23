ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід ексзаступниці голови ДМС Пімаховій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу експершій заступниці голови Державної міграційної служби (ДМС) України Діні Пімаховій. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.

"Сьогодні о 17:10 суд розгляне клопотання", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, експершій заступниці голови ДМС України Діні Пімаховій повідомлено про підозру.

Як повідомлялося раніше, Пімахову підозрюють в організації оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому, як вказали правоохоронці, службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів, яку в подальшому одержала.

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