ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения экс-замглавы ГМС Пимаховой

"Сегодня в 17:10 суд рассмотрит ходатайство", - сказали в пресс-службе.

Напомним, экс-первой замглавы ГМС Украины Дине Пимаховой сообщено о подозрении.

Как сообщалось ранее, Пимахову подозревают в организации оформления гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом, как отметили правоохранители, должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ею соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получила.