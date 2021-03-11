ВАКС скасував постанову про зупинення досудового розслідування у справі Януковича

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"У вівторок, 09 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу захисника і скасувала постанову детектива про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього Президента України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відповідно до норм законодавства, під час розгляду скарги на постанову детектива про зупинення досудового розслідування, слідчий суддя зобов’язаний встановити, чи відповідає оскаржувана постанова вимогам закону і чи ґрунтується на засадах кримінального провадження, з точки зору формальних і змістовних критеріїв.

Так, заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя дійшла висновку, що із змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні.

"Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин. При цьому, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням в конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі", - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що фактично, оскаржувана постанова складається з фабули кримінального правопорушення, що міститься у витягу з ЄРДР та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

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У ВАКС повідомляють, що детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва. Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України.

Доповнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір'я.



Нагадаємо, ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.



Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції “Межигір’я”. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Віктор Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.