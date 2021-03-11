ВАКС отменил постановление о приостановлении предварительного расследования по делу Януковича

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"Во вторник, 9 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу защитника и отменила постановление детектива о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего Президента Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в соответствии с нормами законодательства, при рассмотрении жалобы на постановление детектива о приостановлении досудебного расследования, следственный судья обязан установить, соответствует ли обжалуемое постановление требованиям закона и основывается ли на принципах уголовного производства, с точки зрения формальных и содержательных критериев.

Так, заслушав участников судебного процесса, следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве.

"Согласно ч. 5 ст. 110 УПК Украины, постановление следователя, прокурора состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. При этом, мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления; мотивы принятия постановления, их обоснование и ссылки на положения настоящего Кодекса. Поскольку постановление детектива является процессуальным решением в конкретном уголовном производстве с определенным предметом доказывания, постановление о прекращении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что фактически обжалуемое постановление состоит из фабулы уголовного правонарушения, которая содержится в выписке из ЕРДР и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

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В ВАКС сообщают, что детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества. Следовательно, у следственного судьи отсутствует возможность установить какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший Президент Украины.

Дополнение

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.



Напомним, ВАКС 26 октября 2020 года отказал в заочном аресте Януковича из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.



Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции "Межигорье". В рамках этого дела был заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как сообщал УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Виктор Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.