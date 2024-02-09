ВАКС розпочне розгляд справи про держзраду екснардепа Деркача 14 лютого

ВАКС призначив до розгляду справу стосовно нардепа III—IX скликань Андрія Деркача, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні. Розгляд справи має відбутися 14 лютого, передає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

9 січня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно народного депутата III-IX скликань, який упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України) - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засідання суду розпочнеться 14 лютого о 12 годині.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про екснардепа Андрія Деркача.

Нагадаємо

У вересні 2022 року Андрію Деркачу повідомили про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Також його оголосили у розшук.