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ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 17:22  •  3914 просмотра

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Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.

ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении нардепа III-IX созывов Андрея Деркача, обвиняемого в государственной измене и незаконном обогащении. Рассмотрение дела должно состояться 14 февраля, передает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

9 января 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по сути дело в отношении народного депутата III-IX созывов, который в течение 2019-2022 годов получил по меньшей мере 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины, в частности за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание суда начнется 14 февраля в 12 часов.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-нардепе Андрее Деркаче.

Напомним

В сентябре 2022 года Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск.

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
ВАКС розпочне розгляд справи про держзраду екснардепа Деркача 14 лютого
HACC to start consideration of ex-MP Derkach's treason case on February 14
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ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.

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