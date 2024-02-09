ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении нардепа III-IX созывов Андрея Деркача, обвиняемого в государственной измене и незаконном обогащении. Рассмотрение дела должно состояться 14 февраля, передает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

9 января 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по сути дело в отношении народного депутата III-IX созывов, который в течение 2019-2022 годов получил по меньшей мере 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины, в частности за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины) - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание суда начнется 14 февраля в 12 часов.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-нардепе Андрее Деркаче.

Напомним

В сентябре 2022 года Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск.