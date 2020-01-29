ВАКС розпочав дослідження доказів у справі “Повітряного експресу”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді розпочато дослідження доказів у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"На засіданні судом розпочато дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення, та досліджено 3 з 76 томів матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне судове засідання заплановане на 3 лютого 2020 року.
Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження за фактами заволодіння та розтрати коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" у сумі 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Київ.