ВАКС начал исследования доказательств по делу "Воздушного экспресса"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Высшем антикоррупционном суде начато исследование доказательств по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"На заседании судом начато исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения, и исследованы 3 из 76 томов материалов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее судебное заседание запланировано на 3 февраля 2020 года.
Напомним, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.