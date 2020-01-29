ВАКС начал исследования доказательств по делу "Воздушного экспресса"

"На заседании судом начато исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения, и исследованы 3 из 76 томов материалов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее судебное заседание запланировано на 3 февраля 2020 года.

Напомним, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.