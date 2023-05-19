ВАКС розгляне справу Житомирського бронетанкового заводу: визначив дату

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд України призначив на 7 червня до розгляду справу стосовно колишніх директора та заступника директора Житомирського бронетанкового заводу щодо розтрати ними 20 двигунів до бронетехніки на 4,5 млн грн, пише УНН з посиланням на САП в Telegram.

Деталі

18 травня 2023 року за результатами підготовчого судового розгляду колегія судів ВАКС, як вказано, призначила до розгляду по суті справу стосовно колишніх директора та заступника директора Житомирського бронетанкового заводу, яких Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України обвинувачують у розтраті майна державного резерву на понад 4,5 млн грн.

Засідання з розгляду по суті заплановано на 07.06.2023.

"У межах досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою, в порушення вимог Закону України «Про державний матеріальний резерв» указані особи провели розконсервацію 20 двигунів до бронетехніки, які в подальшому розтратили. Ці зловживання відбувались у період військового вторгнення рф в Україну", - ідеться в повідомленні САП.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. За вчинене обом підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

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