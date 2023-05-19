ВАКС рассмотрит дело Житомирского бронетанкового завода: определил дату
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины назначил на 7 июня к рассмотрению дело в отношении бывших директора и заместителя директора Житомирского бронетанкового завода по растрате ими 20 двигателей к бронетехнике на 4,5 млн грн, пишет УНН со ссылкой на САП в Telegram.
Детали
18 мая 2023 года по результатам подготовительного судебного рассмотрения коллегия судов ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывших директора и заместителя директора Житомирского бронетанкового завода, которых Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняют в растрате имущества государственного резерва на более чем 4,5 млн грн.
Заседание по рассмотрению по существу запланировано на 07.06.2023.
"В рамках досудебного расследования установлено, что действуя по предварительному сговору, в нарушение требований Закона Украины «О государственном материальном резерве» указанные лица провели расконсервацию 20 двигателей к бронетехнике, которые в дальнейшем растратили. Эти злоупотребления происходили в период военного вторжения РФ в Украину", - говорится в сообщении САП.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. За совершенное обоим подозреваемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
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