ВАКС розгляне справу ексголови НАЗК Корчак 10 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларування статків на понад 544 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
"Засідання відбудеться о 16:00… у вівторок, 10 грудня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт у справі колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларування статків на понад 544 тис. грн.
Як повідомлялося, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн.
Нагадаємо, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомлено про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тис. грн.