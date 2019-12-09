ВАКС розгляне справу ексголови НАЗК Корчак 10 грудня

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларування статків на понад 544 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

"Засідання відбудеться о 16:00… у вівторок, 10 грудня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт у справі колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларування статків на понад 544 тис. грн.

Як повідомлялося, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн.

Нагадаємо, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомлено про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тис. грн.

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