ВАКС рассмотрит дело экс-главы НАПК Корчак 10 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую подозревают в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
"Заседание состоится в 16:00... во вторник, 10 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение по делу бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую подозревают в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.
Как сообщалось, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн.
Напомним, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак сообщено о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.