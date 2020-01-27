ВАКС розгляне по суті справу депутата Київради Кримчака 6 лютого

“За результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС ухвалила призначити вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановане на 6 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у привласненні столичної землі.