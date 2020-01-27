ВАКС розгляне по суті справу депутата Київради Кримчака 6 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд розгляне по суті справу стосовно депутата Київської міської ради Сергія Кримчака та його двоюрідного брата, яких підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками на території міста Києва вартістю понад 2,1 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“За результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС ухвалила призначити вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановане на 6 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у привласненні столичної землі.