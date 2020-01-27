ВАКС рассмотрит по существу дело депутата Киевсовета Крымчака 6 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Высший антикоррупционный суд рассмотрит по существу дело в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брат, подозреваемых в незаконном завладении земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС решила назначить указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 6 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении столичной земли.