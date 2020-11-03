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ВАКС продовжив слідство у справі Юрченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив досудове розслідування у справі стосовно народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в одержанні хабара, до 10 березня. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

На запитання, чи слідство у справі Юрченка продовжили до 10 березня, Постолюк відповіла: "Так".

Окрім того, за її словами Юрченку продовжили на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара.

Пізніше за народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара, внесли заставу у понад 3 млн гривень.

Так, народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відправив під варту помічника народного депутата Олександра Юрченка — Івана Фіщенка, якого підозрюють в пособництві в отриманні нардепом хабара у розмірі 13 тис. доларів, з альтернативою внесення застави у понад 1 млн грн.

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