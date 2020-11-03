ВАКС продлил следствие по делу Юрченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, до 10 марта. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
На вопрос, продлили ли следствие по делу Юрченко до 10 марта, Постолюк ответила: "Да".
Кроме того, по ее словам Юрченко продлили на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей.
Напомним, Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.
Позже за народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, внесли залог в более 3 млн гривен.
Так, народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу помощника народного депутата Александра Юрченко - Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве в получении нардепом взятки в размере 13 тыс. долларов, с альтернативой внесения залога в более 1 млн грн.