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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 100093 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103208 просмотра

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ВАКС продлил следствие по делу Юрченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, до 10 марта. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

На вопрос, продлили ли следствие по делу Юрченко до 10 марта, Постолюк ответила: "Да".

Кроме того, по ее словам Юрченко продлили на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей.

Напомним, Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

Позже за народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, внесли залог в более 3 млн гривен.

Так, народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу помощника народного депутата Александра Юрченко - Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве в получении нардепом взятки в размере 13 тыс. долларов, с альтернативой внесения залога в более 1 млн грн.

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