ВАКС продовжив обов'язки, покладені на ексзаступника голови МЕРТ Бровченка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків покладених на колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка, який підозрюється у причетності до заволодіння коштами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“... (ВАКС —ред.) продовжила строк дії обов’язків, покладених на ексзаступника Міністра економічного розвитку та торгівлі України”, — йдеться в повідомленні.
Також, підозрюваний, зокрема, зобов’язаний: прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому (залишити на зберіганні слідчого) свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Як нагадує ВАКС, за версією слідства, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП “Безпека”, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії “Gray Fox Logistics” (США) у виконанні державного оборонного замовлення. При цьому посадовці цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має. У результаті певних махінацій, державі було завдано збитків у розмірі 8,29 млн доларів США.
Також, дії експосадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 (злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.
Нагадаємо, СБУ затримала підозрюваного у держзраді ексзаступника голови МЕРТ.
Як повідомлялося, директора ДП “Безпека” підозрюють у держзраді та мільйонних зловживаннях на “оборонці”.