ВАКС продолжил обязанности, возложенные на экс-заместителя председателя МЭРТ Бровченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей возложенных на бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко, который подозревается в причастности к завладению средствами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
“... (ВАКС — ред.) продолжила срок действия обязанностей, возложенных на экс-заместителя Министра экономического развития и торговли Украины”, — говорится в сообщении.
Также, подозреваемый, в частности, обязан: прибывать по первому требованию к следователю, который осуществляет досудебное расследование по данному уголовному производству, прокурору, следователя судьи, суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение следователю (оставить на хранении следователя) свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Как напоминает ВАКС, по версии следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП “Безопасность”, действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Они договорились содействовать участию иностранной компании “Gray Fox Logistics” (США) в исполнении государственного оборонного заказа. При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет. В результате определенных махинаций, государству был нанесен ущерб в размере 8,29 млн долларов США.
Также, действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.
Напомним, СБУ задержала подозреваемого в госизмене ексзаступника председателя МЭРТ.
Как сообщалось, директора ГП “Безопасность” подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на “оборонке”.