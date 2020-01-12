ВАКС призначив підготовче засідання у справі щодо вимагання директором агроінституту 500 тис. дол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання за обвинуваченням директора Інституту агроекології і природокористування НААН Ореста Фурдичка підозрюваного у вимаганні 500 тис. дол. хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“У понеділок, 13 січня... о 12:00 , у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання за обвинуваченням директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронні органи затримали обвинуваченого наприкінці грудня 2017 року після одержання 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.