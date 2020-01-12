ВАКС назначил подготовительное заседание по делу о вымогательстве директором агроинституту 500 тыс. долл
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по обвинению директора Института агроэкологии и природопользования НААН Ореста Фурдычко подозреваемого в вымогательстве 500 тыс. долл. взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“В понедельнику, 13 января... в 12:00, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по обвинению директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранительные органы задержали обвиняемого в конце декабря 2017 года после получения 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.