ВАКС починає розгляд по суті справи одеського "Краяну"

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«21 вересня 2023 року за результатами підготовчого судового засідання колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті так звану справу Одеського «Краяну» за обвинуваченням Одеського міського голови та інших осіб», - йдеться у повідомленні.

Засідання з розгляду по суті призначено на 13:45 год. 22.09.2023.

Зазначається, що підготовче засідання у справі тривало 2,5 роки.

Нагадаємо

Одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших посадовців у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.

28 липня Вищий антикорупційний суд відмовився повторно накладати обов’язки на одного з обвинувачених у справі Одеського «Краяну», а саме міського голову Одеси Геннадія Труханова.