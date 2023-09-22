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ВАКС починає розгляд по суті справи одеського "Краяну"

ВАКС починає розгляд по суті справи одеського "Краяну"

Київ • УНН

 • 147317 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні розпочинає розгляд по суті справи одеського «Краяну», повідомляє УНН з посиланням на САП.

Цитата

«21 вересня 2023 року за результатами підготовчого судового засідання колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті так звану справу Одеського «Краяну» за обвинуваченням Одеського міського голови та інших осіб», - йдеться у повідомленні.

Засідання з розгляду по суті призначено на 13:45 год. 22.09.2023.

Зазначається, що підготовче засідання у справі тривало 2,5 роки.

Нагадаємо

Одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших посадовців у розтраті 92 млн грн. Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.

28 липня Вищий антикорупційний суд відмовився повторно накладати обов’язки на одного з обвинувачених у справі Одеського «Краяну», а саме міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Українські Національні Новини

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