ВАКС начинает рассмотрение по существу дела одесского "Краяна"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня начинает рассмотрение по существу дела одесского «Краяна», сообщает УНН со ссылкой на САП.
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«21 сентября 2023 года по результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу так называемое дело Одесского «Краяна» по обвинению Одесского городского головы и других лиц», - говорится в сообщении.
Заседание по рассмотрению по существу назначено на 13:45 час. 22.09.2023.
Отмечается, что подготовительное заседание по делу длилось 2,5 года.
Напомним
Одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.
1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн. Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.
28 июля Высший антикоррупционный суд отказался повторно накладывать обязанности на одного из обвиняемых по делу Одесского «Краяна», а именно городского голову Одессы Геннадия Труханова.