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ВАКС начинает рассмотрение по существу дела одесского "Краяна"

Киев • УНН

 • 147316 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня начинает рассмотрение по существу дела одесского «Краяна», сообщает УНН со ссылкой на САП.

Цитата

«21 сентября 2023 года по результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу так называемое дело Одесского «Краяна» по обвинению Одесского городского головы и других лиц», - говорится в сообщении.

Заседание по рассмотрению по существу назначено на 13:45 час. 22.09.2023.

Отмечается, что подготовительное заседание по делу длилось 2,5 года.

Напомним

Одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн. Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.

28 июля Высший антикоррупционный суд отказался повторно накладывать обязанности на одного из обвиняемых по делу Одесского «Краяна», а именно городского голову Одессы Геннадия Труханова.

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