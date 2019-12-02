ВАКС переніс засідання у справі судді Київського апеляційного адмінсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс підготовче судове засідання у справі судді Київського апеляційного адмінсуду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“...до суду не з’явився обвинувачений, хоча про розгляд справи його було повідомлено у встановлені законом строки. Зважаючи на відсутність обвинуваченого, колегія суддів прийняла рішення про перенесення розгляду у справі на 18 грудня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, суддю підозрюють в отриманні 5 тис. доларів США хабара у грудні 2016 року за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах суб’єкта підприємницької діяльності. Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.