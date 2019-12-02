ВАКС перенес заседание по делу судьи Киевского апелляционного админсуда

“... в суд не явился обвиняемый, хотя о рассмотрении дела был уведомлен в установленные законом сроки. Ввиду отсутствия обвиняемого, коллегия судей приняла решение о переносе рассмотрения в деле 18 декабря 2019 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, судью подозревают в получении 5 тыс. долларов США взятки в декабре 2016 года за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.