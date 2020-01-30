ВАКС направив запит до Німеччини про виклик Онищенка в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд направив запит про надання міжнародної правової допомоги до Німеччини, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання затриманого у ФРН обвинуваченого у справі "газових схем" Олександра Онищенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби ВАКС.
"ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі "газових схем", якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині", - повідомили у суді.
Відповідне рішення колегія ВАКС прийняла 23 січня 2020 року.
"Так само, наразі ВАКС очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну", - додали у суді.
Підготовче судове засідання призначено на 10:00 4 травня 2020 року. Резервні дати: 5-8, 12-15, 18-22 травня 2020 року.
Нагадаємо, ВАКС призначив до заочного судового розгляду так звану “газову справу” за обвинуваченням, зокрема, народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка.