ВАКС направил запрос в Германию о вызове Онищенко в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Высший антикоррупционный суд направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в Германию, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание задержанного в ФРГ обвиняемого по делу "газовых схем" Александра Онищенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ВАКС.
"ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии", - сообщили в суде.
Соответствующее решение коллегия ВАКС приняла 23 января 2020 года.
"Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине", - добавили в суде.
Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 года. Резервные даты: 5-8, 12-15, 18-22 мая 2020 года.
Напомним, ВАКС назначил заочное судебное рассмотрение так называемого "газового дела" по обвинению, в частности, народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко.