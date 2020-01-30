ВАКС направил запрос в Германию о вызове Онищенко в суд

"ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии", - сообщили в суде.

Соответствующее решение коллегия ВАКС приняла 23 января 2020 года.

"Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине", - добавили в суде.

Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 года. Резервные даты: 5-8, 12-15, 18-22 мая 2020 года.

Напомним, ВАКС назначил заочное судебное рассмотрение так называемого "газового дела" по обвинению, в частности, народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко.