ВАКС дослідив ще три томи доказів у "газовій справі" Онищенка

“На засіданні, яке відбулось 1 грудня 2020 року, колегія суддів ВАКС дослідила ще 3 томи доказів, зокрема матеріали проведення обшуків”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання — 2 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації “газових схем”.

Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Нагадаємо, Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну.