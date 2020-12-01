ВАКС исследовал еще три тома доказательств по "газовому делу" Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 3 тома доказательств по так называемому "газовому делу" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании, которое состоялось 1 декабря 2020 года, коллегия судей ВАКС исследовала еще 3 тома доказательств, в частности материалы проведения обысков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следующее заседание - 2 декабря 2020 года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".
Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.
Напомним, Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украине.