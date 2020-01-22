ВАКС дослідив чотири томи доказів у справі ексочільника "Укртелефільму"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд вже дослідив чотири томи письмових доказів у справі про обвинувачення колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 68,72 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"За результатами засідання досліджено 2 томи матеріалів, наданих стороною обвинувачення. Загалом вже досліджено 4 томи письмових доказів з 31 тому матеріалів, наявних у сторони обвинувачення", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що наступне засідання призначено на 9:30 23 січня 2020 року.
Нагадаємо, колишньому генеральному директору "Укртелефільму" повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем та використання підроблених документів.
За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові зі співучасниками використав підроблені документи і оформив на підприємство 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), які розташовані у Києві.