ВАКС исследовал четыре тома доказательств по делу экс-руководителя "Укртелефильма"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Высший антикоррупционный суд уже исследовал четыре тома письменных доказательств по делу об обвинении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, что нанесло более 68,72 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"По результатам заседания исследованы 2 тома материалов, предоставленных стороной обвинения. В общем уже исследовано 4 тома письменных доказательств из 31 тома материалов, имеющихся у стороны обвинения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что следующее заседание назначено на 9:30 23 января 2020 года.
Напомним, бывшему генеральному директору "Укртелефильма" сообщено о подозрении за злоупотребление служебным положением и использование поддельных документов.
По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с соучастниками использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве.