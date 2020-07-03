ВАКС дослідив 41 том доказів у “газовій справі” Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 41 том письмових доказів у так званій “газовій справі” за обвинуваченням народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора Олени Павленко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“На засіданні, яке відбулось 3 липня 2020 року, колегією суддів ВАКС продовжено дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП, та досліджено 9 томів матеріалів. Загалом у справі досліджено 41 том”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наступний розгляд у справі призначено на 14:00 6 липня 2020 року.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації “газових схем”.
Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті так звану “газову справу” про обвинувачення народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка та його фінансового директора.
Нагадаємо, Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну.