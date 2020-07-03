ВАКС исследовал 41 том доказательств по "газовому делу" Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 41 том письменных доказательств в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании, которое состоялось 3 июля 2020 года, коллегией судей ВАКС продолжено исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП, и исследовано 9 томов материалов. Всего по делу исследован 41 том", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следующее рассмотрение по делу назначено на 14:00 6 июля 2020 года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".
Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.
Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украине.