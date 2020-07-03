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ВАКС исследовал 41 том доказательств по "газовому делу" Онищенко

ВАКС исследовал 41 том доказательств по "газовому делу" Онищенко

Киев  •  УНН

 • 14394 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 41 том письменных доказательств в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании, которое состоялось 3 июля 2020 года, коллегией судей ВАКС продолжено исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП, и исследовано 9 томов материалов. Всего по делу исследован 41 том", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее рассмотрение по делу назначено на 14:00 6 июля 2020 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".

Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.

Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украине.

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