Вахтанг Кікабідзе зустрінеться із Зеленським з приводу Саакашвілі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Співак та актор Вахтанг Кікабідзе вирушив до Києва. За даними телекомпанії Formula, його мета – зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити питання звільнення Міхеїла Саакашвілі, інформує УНН.
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Передбачається, що зустріч відбудеться 11 листопада. Один із можливих сценаріїв, які будуть обговорені, стосується екстрадиції Саакашвілі до України, громадянином якої він є.
Інформацію про зустріч каналу Formula, надала голова київського офісу Міхеїла Саакашвілі Марія Барабаш.
"Ми раді, що Буба Кікабідзе висловив своє бажання та прибув до України. Його мета – обговорити з відповідними людьми критичну ситуацію, в якій опинився Міхеїл Саакашвілі. Саме тому Буба Кікабідзе зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і докладно йому все розповість. Ми потребуємо цього і будемо вдячні президентові за втручання, оскільки зараз без політичного втручання та політичного тиску грузинська сторона нічого не зробить для захисту прав Міхеїла Саакашвілі", - сказала Барабаш.
Що передувало
Запобіжний захід у вигляді арешту, обраний стосовно Міхеїла Саакашвілі у справі про розгін акції протесту 7 листопада 2007 року, скасовано. Відповідне рішення ухвалила колегія суду сьогодні, 10 листопада.
Справа про розгін демонстрації була єдиною, за якою щодо Саакашвілі було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту.
Нагадаємо, в рамках судового процесу прокуратура звинувачує колишнього президента у жорсткому розгоні масової акції протесту в центрі Тбілісі 7 листопада 2007 року, вторгненні в будівлю телекомпанії "Імеді" та злочинному заволодінні майном бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.
Незважаючи на це рішення, Міхеїл Саакашвілі перебуватиме у в'язниці у зв'язку з винесеним йому заочно вироком у справах Гіргвліані та Гелашвілі.
Прокуратура також заявила, що незважаючи на сьогоднішнє рішення суду, Міхеїлу Саакашвілі, як і раніше, буде обмежено право здійснювати телефонні дзвінки.