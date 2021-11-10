Тбіліський суд анулював арешт Саакашвілі у справі про розгін мітингу у 2007 році

Деталі

Суддя Ніно Еліешвілі пояснила, що суд не бачить необхідності використання призначеного у вигляді запобіжного заходу арешту відносно Саакашвілі, так як він вже знаходиться в ув'язненні на підставі вироку суду по інших справах.

Повідомляється, що експрезидент країни, як і раніше, залишиться у в'язниці, так як він відбуває покарання згідно з вироками по ще двох кримінальних справах, винесених заочно. Згідно з цими вироками, Саакашвілі повинен провести за гратами шість років.

Однак завдяки скасуванню запобіжного заходу Саакашвілі отримав право на телефонні дзвінки: на практиці це означає, що він може три рази на місяць говорити по телефону по 15 хвилин.

Як заявила у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, судове засідання у справі Саакашвілі пройшло без його участі.

Цитата

“Міхеїл, вважаючи себе невинуватим, клопотав про публічний розгляд справи за своєї участі. Втім, пенітенціарна служба не задовольнила це клопотання, прийнявши рішення не доставляти Саакашвілі на судовий процес. Свої дії пояснили "можливими деструктивними діями в разі етапування Саакашвілі в зал суду, а також ризиками для здоров'я", — повідомила омбудсмен.

Денісова додала, що адвокати звернулися з клопотанням про відвід складу суду, який прийняв рішення розглядати справу Саакашвілі без його присутності. Такі дії судової влади Грузії є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що гарантує право на справедливий і публічний розгляд.

"Закликаю іноземні держави та міжнародні правозахисні організації відреагувати на це порушення і вимагати відновити право Міхеїла Саакашвілі відвідати судовий процес, який триватиме 29 листопада", — додала вона.

Контекст

З понеділка, 8 листопада, Саакашвілі перебуває в тюремній лікарні в Тбіліському районі Глдані, куди його перевели з в'язниці в місті Руставі "з метою запобігання погіршенню стану здоров'я і збільшення загроз".

Саакашвілі повернувся з України до Грузії напередодні місцевих виборів 2 жовтня, щоб мобілізувати своїх прихильників. Він був затриманий і заарештований, після чого оголосив голодування. Наступні тижні в Тбілісі та інших містах проходили кілька акцій протесту.

Прихильники опозиції на мітингу перед будівлею парламенту у вівторок заявили, що мають намір відправитися до Тбіліського міського суду, якщо там відбудеться процес.